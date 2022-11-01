ספריית חברות
SEI Investments
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

SEI Investments משכורות

המשכורת של SEI Investments נעה בין $24,556 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $155,000 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של SEI Investments. עודכן לאחרונה: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
אנליסט עסקי
Median $100K
מנהל מוצר
Median $155K
מהנדס תוכנה
Median $24.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
רואה חשבון
$74.6K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$42.9K
תפעול עסקי
$49.2K
אנליסט פיננסי
$50K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-SEI Investments הוא מנהל מוצר עם תגמול כולל שנתי של $155,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SEI Investments הוא $49,980.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור SEI Investments

חברות קשורות

  • Netflix
  • Flipkart
  • Intuit
  • Stripe
  • Square
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים