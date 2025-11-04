ספריית חברות
Seeq
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Seeq מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United States ב-Seeq מגיעה ל-$162K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Seeq. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Seeq
Software Engineer
hidden
סה״כ לשנה
$162K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
$162K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Seeq?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Seeq in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $242,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Seeq עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $145,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Seeq

משאבים נוספים