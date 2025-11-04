ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in United States ב-Seeloz מגיעה ל-$140K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Seeloz. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Seeloz
Senior Data Scientist
Austin, TX
סה״כ לשנה
$140K
דרגה
-
משכורת בסיס
$140K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
4 שנים
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Seeloz in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $155,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Seeloz עבור תפקיד מדען נתונים in United States הוא $140,000.

