חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Securonix in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,825,005. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.