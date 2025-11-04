ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in India ב-Securonix מגיעה ל-₹1.04M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Securonix. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Securonix
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹1.04M
דרגה
L1
משכורת בסיס
₹1.04M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
1 שנה
מה הן דרגות הקריירה ב Securonix?
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Securonix in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,825,005. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Securonix עבור תפקיד מהנדס תוכנה in India הוא ₹1,041,355.

משרות מובילות

משאבים נוספים