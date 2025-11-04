חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Security Compass in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$183,708. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.