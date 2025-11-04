ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in Canada ב-Security Compass מגיעה ל-CA$181K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Security Compass. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
סה״כ לשנה
CA$181K
דרגה
L3
משכורת בסיס
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$4.6K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
11 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Security Compass?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Security Compass in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$183,708. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Security Compass עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in Canada הוא CA$180,881.

