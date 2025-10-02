ספריית חברות
Scotiabank
  Greater Toronto Area

Scotiabank מנהל תוכנית טכנית שכר בGreater Toronto Area

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל תוכנית טכנית in Greater Toronto Area ב-Scotiabank מגיעה ל-CA$126K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Scotiabank. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Scotiabank
Technical Program Manager
Toronto, ON, Canada
סה״כ לשנה
CA$126K
דרגה
L8
משכורת בסיס
CA$126K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$0
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Scotiabank?

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית טכנית ב-Scotiabank in Greater Toronto Area עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$295,971. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Scotiabank עבור תפקיד מנהל תוכנית טכנית in Greater Toronto Area הוא CA$158,413.

משרות מובילות

