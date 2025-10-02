פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Toronto Area ב-Scotiabank נע בין CA$90.2K ל-year עבור L6 לבין CA$184K ל-year עבור L9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Toronto Area מגיעה ל-CA$120K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Scotiabank. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
