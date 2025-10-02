פיצוי מהנדס תוכנה in Colombia ב-Scotiabank נע בין COP 184.06M ל-year עבור L6 לבין COP 130.87M ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Colombia מגיעה ל-COP 130.15M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Scotiabank. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
