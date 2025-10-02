ספריית חברות
Scotiabank
Scotiabank בנקאי השקעות שכר בNew York City Area

חבילת הפיצוי החציונית של בנקאי השקעות in New York City Area ב-Scotiabank מגיעה ל-$275K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Scotiabank. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Scotiabank
Associate
New York, NY
סה״כ לשנה
$275K
דרגה
L8
משכורת בסיס
$200K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$75K
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Scotiabank?

$160K

הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור בנקאי השקעות ב-Scotiabank in New York City Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $526,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Scotiabank עבור תפקיד בנקאי השקעות in New York City Area הוא $250,000.

