ספריית חברות
Scotiabank
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

  • Greater Toronto Area

Scotiabank מדען נתונים שכר בGreater Toronto Area

פיצוי מדען נתונים in Greater Toronto Area ב-Scotiabank נע בין CA$116K ל-year עבור L7 לבין CA$144K ל-year עבור L8. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Toronto Area מגיעה ל-CA$121K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Scotiabank. עדכון אחרון: 10/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
הוסף תגמולהשווה רמות

CA$225K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Scotiabank?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מדען נתונים מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Scotiabank in Greater Toronto Area עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$143,992. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Scotiabank עבור תפקיד מדען נתונים in Greater Toronto Area הוא CA$123,390.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Scotiabank

חברות קשורות

  • RBC
  • Deutsche Bank
  • KeyBank
  • JPMorgan Chase
  • Bank of America
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים