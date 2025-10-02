פיצוי מדען נתונים in Greater Toronto Area ב-Scotiabank נע בין CA$116K ל-year עבור L7 לבין CA$144K ל-year עבור L8. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Toronto Area מגיעה ל-CA$121K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Scotiabank. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
