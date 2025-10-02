פיצוי אנליסט עסקי in Greater Toronto Area ב-Scotiabank נע בין CA$87.3K ל-year עבור L6 לבין CA$134K ל-year עבור L8. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Toronto Area מגיעה ל-CA$99.1K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Scotiabank. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
