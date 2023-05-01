SCORE משכורות

ספריית חברות
המשכורת של SCORE נעה בין $60,992 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $187,926 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של SCORE. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $122K
מדען נתונים
$146K
מעצב מוצר
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
מנהל מוצר
$183K
מנהל הנדסת תוכנה
$188K
שאלות נפוצות

Най-високо платената позиция в SCORE е מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $187,926.
Медианното годишно общо възнаграждение в SCORE е $145,725.

