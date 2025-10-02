ספריית חברות
Schibsted
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Oslo Region

Schibsted מהנדס תוכנה שכר בGreater Oslo Region

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Oslo Region ב-Schibsted מגיעה ל-NOK 782K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Schibsted. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
סה״כ לשנה
NOK 782K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
בונוס
NOK 0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Schibsted?

NOK 1.62M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Schibsted in Greater Oslo Region עומדת על תגמול כולל שנתי של NOK 913,744. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Schibsted עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Oslo Region הוא NOK 782,078.

