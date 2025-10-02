ספריית חברות
Scandit
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Zurich Area

Scandit מהנדס תוכנה שכר בGreater Zurich Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Zurich Area ב-Scandit מגיעה ל-CHF 136K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Scandit. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
סה״כ לשנה
CHF 136K
דרגה
L3
משכורת בסיס
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
בונוס
CHF 5.1K
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Scandit?

CHF 134K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Scandit in Greater Zurich Area עומדת על תגמול כולל שנתי של CHF 146,053. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Scandit עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Zurich Area הוא CHF 137,243.

