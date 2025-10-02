¿Cuál es el salario más alto de פיתוח עסקי en Scaler in Greater Delhi Area?
El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un פיתוח עסקי en Scaler in Greater Delhi Area está en una compensación total anual de ₹909,436. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
¿Cuánto ganan los empleados de פיתוח עסקי en Scaler in Greater Delhi Area?
La compensación total anual mediana reportada en Scaler para el puesto de פיתוח עסקי in Greater Delhi Area es ₹747,172.