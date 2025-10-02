ספריית חברות
Scaler Academy
Scaler Academy פיתוח עסקי שכר בGreater Bengaluru

חבילת הפיצוי החציונית של פיתוח עסקי in Greater Bengaluru ב-Scaler Academy מגיעה ל-₹845K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Scaler Academy. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹845K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
₹845K
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Scaler Academy?

₹13.94M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור פיתוח עסקי ב-Scaler Academy in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,185,361. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Scaler Academy עבור תפקיד פיתוח עסקי in Greater Bengaluru הוא ₹1,053,641.

