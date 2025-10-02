ספריית חברות
פיצוי מנהל תוכנית טכנית in Mexico ב-Scale AI מגיע ל-MX$1.38M ל-year עבור L4. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Scale AI. עדכון אחרון: 10/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בScale AI, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית טכנית ב-Scale AI in Mexico עומדת על תגמול כולל שנתי של MXMX$30,091,134. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Scale AI עבור תפקיד מנהל תוכנית טכנית in Mexico הוא MXMX$23,042,233.

משאבים נוספים