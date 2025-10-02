ספריית חברות
Scale AI תפעול עסקי שכר בSan Francisco Bay Area

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Scale AI. עדכון אחרון: 10/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$172K - $200K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$152K$172K$200K$220K
טווח שכיח
טווח אפשרי

$160K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בScale AI, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור תפעול עסקי ב-Scale AI in San Francisco Bay Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $220,150. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Scale AI עבור תפקיד תפעול עסקי in San Francisco Bay Area הוא $151,700.

