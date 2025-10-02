ספריית חברות
Scalable Capital
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה

  • כל שכר מנהל הנדסת תוכנה

  • Munich Metro Region

Scalable Capital מנהל הנדסת תוכנה שכר בMunich Metro Region

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in Munich Metro Region ב-Scalable Capital מגיעה ל-€104K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Scalable Capital. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Scalable Capital
Software Engineering Manager
Munich, BY, Germany
סה״כ לשנה
€104K
דרגה
-
משכורת בסיס
€84.5K
Stock (/yr)
€19.9K
בונוס
€0
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Scalable Capital?

€142K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל הנדסת תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Scalable Capital in Munich Metro Region עומדת על תגמול כולל שנתי של €112,497. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Scalable Capital עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in Munich Metro Region הוא €104,966.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Scalable Capital

חברות קשורות

  • N26
  • Trade Republic
  • OCC
  • Qontigo
  • Adyen
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים