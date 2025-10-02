ספריית חברות
Scalable Capital
  • Berlin Metropolitan Region

Scalable Capital מהנדס תוכנה שכר בBerlin Metropolitan Region

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Berlin Metropolitan Region ב-Scalable Capital מגיעה ל-€77.1K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Scalable Capital. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Scalable Capital
Data Engineer
Berlin, BE, Germany
סה״כ לשנה
€77.1K
דרגה
L2
משכורת בסיס
€72.5K
Stock (/yr)
€4.6K
בונוס
€0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Scalable Capital?

€142K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מהנדס תוכנה בק-אנד

El paquete salarial más alto reportado para un מהנדס תוכנה en Scalable Capital in Berlin Metropolitan Region tiene una compensación total anual de €96,896. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scalable Capital para el puesto de מהנדס תוכנה in Berlin Metropolitan Region es €72,843.

