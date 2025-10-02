פיצוי ארכיטקט פתרונות in Moscow Metro Area ב-Sberbank נע בין RUB 5.9M ל-year עבור L7 לבין RUB 8.08M ל-year עבור L13. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Moscow Metro Area מגיעה ל-RUB 5.92M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sberbank. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L7
RUB 5.9M
RUB 5.52M
RUB 0
RUB 381K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
