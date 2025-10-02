פיצוי מהנדס תוכנה in Saint Petersburg Metro Area ב-Sberbank נע בין RUB 1.92M ל-year עבור L7 לבין RUB 5.62M ל-year עבור L13. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Saint Petersburg Metro Area מגיעה ל-RUB 3.34M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sberbank. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה