Sberbank מהנדס תוכנה שכר בSaint Petersburg Metro Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Saint Petersburg Metro Area ב-Sberbank נע בין RUB 1.92M ל-year עבור L7 לבין RUB 5.62M ל-year עבור L13. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Saint Petersburg Metro Area מגיעה ל-RUB 3.34M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sberbank. עדכון אחרון: 10/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L7
(רמת כניסה)
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
צפה 4 רמות נוספות
הוסף תגמול

הגשות שכר אחרונות
הוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Sberbank?

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה מובייל

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס דבאופס

מהנדס אמינות אתר

מהנדס מערכות

דובר מפתחים

מדען מחקר

מהנדס בינה מלאכותית

שאלות נפוצות

Sberbank in Saint Petersburg Metro Area의 מהנדס תוכנה에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 RUB 5,619,488입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Sberbank의 מהנדס תוכנה 직무 in Saint Petersburg Metro Area에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 RUB 2,840,813입니다.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Sberbank

