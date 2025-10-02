פיצוי מהנדס תוכנה in Moscow Metro Area ב-Sberbank נע בין RUB 1.85M ל-year עבור L7 לבין RUB 6.2M ל-year עבור L14. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Moscow Metro Area מגיעה ל-RUB 3.9M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sberbank. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
