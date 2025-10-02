ספריית חברות
Sberbank
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Moscow Metro Area

Sberbank מהנדס תוכנה שכר בMoscow Metro Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Moscow Metro Area ב-Sberbank נע בין RUB 1.85M ל-year עבור L7 לבין RUB 6.2M ל-year עבור L14. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Moscow Metro Area מגיעה ל-RUB 3.9M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sberbank. עדכון אחרון: 10/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L7
(רמת כניסה)
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Sberbank?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה מובייל

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס דבאופס

מהנדס אמינות אתר

מהנדס מערכות

דובר מפתחים

מדען מחקר

מהנדס בינה מלאכותית

שאלות נפוצות

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla מהנדס תוכנה w Sberbank in Moscow Metro Area wynosi rocznie RUB 7,835,148. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Sberbank dla stanowiska מהנדס תוכנה in Moscow Metro Area wynosi RUB 4,170,881.

