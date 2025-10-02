ספריית חברות
פיצוי מנהל פרויקט in Moscow Metro Area ב-Sberbank נע בין RUB 2.43M ל-year עבור L7 לבין RUB 9.47M ל-year עבור L13. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Moscow Metro Area מגיעה ל-RUB 4.03M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sberbank. עדכון אחרון: 10/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L7
RUB 2.43M
RUB 2.43M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.66M
RUB 3.3M
RUB 0
RUB 369K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מה הן דרגות הקריירה ב Sberbank?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-Sberbank in Moscow Metro Area עומדת על תגמול כולל שנתי של RUB 11,002,422. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sberbank עבור תפקיד מנהל פרויקט in Moscow Metro Area הוא RUB 4,031,787.

