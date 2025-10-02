ספריית חברות
Sberbank
Sberbank שיווק שכר בMoscow Metro Area

חבילת הפיצוי החציונית של שיווק in Moscow Metro Area ב-Sberbank מגיעה ל-RUB 3.03M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sberbank. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Sberbank
Product Marketing Manager
Moscow, MC, Russia
סה״כ לשנה
RUB 3.03M
דרגה
-
משכורת בסיס
RUB 3.03M
Stock (/yr)
RUB 0
בונוס
RUB 0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Sberbank?

RUB 13.36M

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שיווק ב-Sberbank in Moscow Metro Area עומדת על תגמול כולל שנתי של RUB 3,724,836. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sberbank עבור תפקיד שיווק in Moscow Metro Area הוא RUB 3,029,011.

