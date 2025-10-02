פיצוי Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area ב-Sberbank נע בין RUB 1.63M ל-year עבור L7 לבין RUB 2.48M ל-year עבור L9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Moscow Metro Area מגיעה ל-RUB 2.11M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sberbank. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
