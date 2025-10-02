ספריית חברות
Sberbank
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank מדען נתונים שכר בSaint Petersburg Metro Area

פיצוי מדען נתונים in Saint Petersburg Metro Area ב-Sberbank נע בין RUB 1.31M ל-year עבור L7 לבין RUB 2.7M ל-year עבור L10. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Saint Petersburg Metro Area מגיעה ל-RUB 1.49M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sberbank. עדכון אחרון: 10/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
צפה 4 רמות נוספות
RUB 13.36M

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מדען נתונים at Sberbank in Saint Petersburg Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 3,138,226. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the מדען נתונים role in Saint Petersburg Metro Area is RUB 2,012,002.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Sberbank

משאבים נוספים