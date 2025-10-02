פיצוי אנליסט נתונים in Moscow Metro Area ב-Sberbank נע בין RUB 1.57M ל-year עבור L7 לבין RUB 4.94M ל-year עבור L11. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Moscow Metro Area מגיעה ל-RUB 2.83M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sberbank. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
