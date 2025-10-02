פיצוי אנליסט עסקי in Moscow Metro Area ב-Sberbank נע בין RUB 1.98M ל-year עבור L7 לבין RUB 4.19M ל-year עבור L11. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Moscow Metro Area מגיעה ל-RUB 2.63M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sberbank. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
