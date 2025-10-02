ספריית חברות
Sauce Labs
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Warsaw Metropolitan Area

Sauce Labs מהנדס תוכנה שכר בWarsaw Metropolitan Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Warsaw Metropolitan Area ב-Sauce Labs מגיעה ל-PLN 355K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sauce Labs. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
סה״כ לשנה
PLN 355K
דרגה
Staff
משכורת בסיס
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
בונוס
PLN 0
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Sauce Labs?

PLN 600K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

Najbolje plačan paket za מהנדס תוכנה pri Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area znaša letno skupno plačilo PLN 524,376. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Sauce Labs za vlogo מהנדס תוכנה in Warsaw Metropolitan Area je PLN 330,524.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Sauce Labs

חברות קשורות

  • Shield AI
  • Virtusa
  • MasterControl
  • NetSPI
  • Mastercard
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים