SAP Fioneer מהנדס תוכנה שכר בGreater Bengaluru

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-SAP Fioneer מגיעה ל-₹1.8M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SAP Fioneer. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
SAP Fioneer
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹1.8M
דרגה
T2
משכורת בסיס
₹1.8M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב SAP Fioneer?

₹13.95M

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

תרום

שאלות נפוצות

Didžiausias atlyginimų paketas מהנדס תוכנה pozicijai SAP Fioneer in Greater Bengaluru siekia metinę bendrą kompensaciją ₹2,224,892. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija SAP Fioneer מהנדס תוכנה pozicijai in Greater Bengaluru yra ₹1,799,837.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור SAP Fioneer

משאבים נוספים