  שכר
  מהנדס תוכנה

  כל שכר מהנדס תוכנה

  Greater Seattle Area

SAP Concur מהנדס תוכנה שכר בGreater Seattle Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Seattle Area ב-SAP Concur נע בין $130K ל-year עבור T2 לבין $243K ל-year עבור T4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Seattle Area מגיעה ל-$185K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SAP Concur. עדכון אחרון: 10/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
T1
(רמת כניסה)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
צפה 1 רמות נוספות
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

תרום
מה הן דרגות הקריירה ב SAP Concur?

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-SAP Concur in Greater Seattle Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $275,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SAP Concur עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Seattle Area הוא $185,838.

משאבים נוספים