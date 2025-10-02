פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Seattle Area ב-SAP Concur נע בין $130K ל-year עבור T2 לבין $243K ל-year עבור T4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Seattle Area מגיעה ל-$185K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SAP Concur. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
