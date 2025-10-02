ספריית חברות
Santander Bank
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Poland

Santander Bank מהנדס תוכנה שכר בPoland

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Poland ב-Santander Bank מגיעה ל-PLN 194K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Santander Bank. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Santander Bank
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Wroclaw, DS, Poland
סה״כ לשנה
PLN 194K
דרגה
Mid Level
משכורת בסיס
PLN 194K
Stock (/yr)
PLN 0
בונוס
PLN 0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Santander Bank?

PLN 600K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

תרום

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για מהנדס תוכנה στην Santander Bank in Poland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 384,397. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Santander Bank για τον ρόλο מהנדס תוכנה in Poland είναι PLN 190,903.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Santander Bank

משאבים נוספים