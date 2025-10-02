ספריית חברות
Santander Bank
Santander Bank מהנדס תוכנה שכר בMadrid Metropolitan Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Madrid Metropolitan Area ב-Santander Bank מגיעה ל-€41.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Santander Bank. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
Santander Bank
Backend Software Engineer
Madrid, MD, Spain
סה״כ לשנה
€41.5K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
€41.5K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Santander Bank?

€142K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Santander Bank in Madrid Metropolitan Area עומדת על תגמול כולל שנתי של €63,151. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Santander Bank עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Madrid Metropolitan Area הוא €41,508.

