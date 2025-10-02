ספריית חברות
Santander Bank
  • Brazil

Santander Bank מדען נתונים שכר בBrazil

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Brazil ב-Santander Bank מגיעה ל-R$203K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Santander Bank. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
סה״כ לשנה
R$203K
דרגה
Mid
משכורת בסיס
R$122K
Stock (/yr)
R$0
בונוס
R$81.3K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Santander Bank?

R$880K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Santander Bank in Brazil עומדת על תגמול כולל שנתי של R$241,059. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Santander Bank עבור תפקיד מדען נתונים in Brazil הוא R$222,722.

משרות מובילות

