ספריית חברות
Sanofi
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

  • Spain

Sanofi מדען נתונים שכר בSpain

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sanofi. עדכון אחרון: 10/2/2025

אנחנו צריכים רק 4 עוד מדען נתונים דיווחים ב Sanofi כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

€142K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Sanofi?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מדען נתונים מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ מדען נתונים ที่ Sanofi in Spain อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €78,256 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Sanofi สำหรับตำแหน่ง מדען נתונים in Spain คือ €53,123

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Sanofi

חברות קשורות

  • AXA
  • Tyler Technologies
  • Amdocs
  • ICON plc
  • Catalent Pharma Solutions
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים