Sanofi
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

  • Greater Toronto Area

Sanofi מדען נתונים שכר בGreater Toronto Area

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Greater Toronto Area ב-Sanofi מגיעה ל-CA$108K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sanofi. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Sanofi
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
סה״כ לשנה
CA$108K
דרגה
L2-1
משכורת בסיס
CA$98.2K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$10.1K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Sanofi?

CA$225K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Sanofi in Greater Toronto Area עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$132,169. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sanofi עבור תפקיד מדען נתונים in Greater Toronto Area הוא CA$108,282.

