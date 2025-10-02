ספריית חברות
Sanofi
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

  • Greater Paris Area

Sanofi מדען נתונים שכר בGreater Paris Area

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Greater Paris Area ב-Sanofi מגיעה ל-€94.7K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sanofi. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Sanofi
Data Scientist
Paris, IL, France
סה״כ לשנה
€94.7K
דרגה
L31
משכורת בסיס
€94.7K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Sanofi?

€142K

הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מדען נתונים at Sanofi in Greater Paris Area sits at a yearly total compensation of €109,078. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sanofi for the מדען נתונים role in Greater Paris Area is €94,027.

משאבים נוספים