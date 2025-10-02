ספריית חברות
Sandvine
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Bengaluru

Sandvine מהנדס תוכנה שכר בGreater Bengaluru

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-Sandvine נע בין ₹1.29M ל-year עבור Software Engineer I לבין ₹2.03M ל-year עבור Senior Software Engineer I. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Bengaluru מגיעה ל-₹1.65M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sandvine. עדכון אחרון: 10/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
(רמת כניסה)
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Sandvine?

כותרות כלולות

מהנדס רשתות

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Sandvine in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,753,376. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandvine for the מהנדס תוכנה role in Greater Bengaluru is ₹1,569,893.

משרות מובילות

