פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-Sandvine נע בין ₹1.29M ל-year עבור Software Engineer I לבין ₹2.03M ל-year עבור Senior Software Engineer I. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Bengaluru מגיעה ל-₹1.65M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sandvine. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
