פיצוי מהנדס תוכנה in New York City Area ב-S&P Global נע בין $125K ל-year עבור L8 לבין $284K ל-year עבור L13. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New York City Area מגיעה ל-$132K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של S&P Global. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
שנה 1
33%
שנה 2
33%
שנה 3
בS&P Global, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33% בוקע ב 1st-שנה (16.50% חצי שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (16.50% חצי שנתי)
33% בוקע ב 3rd-שנה (16.50% חצי שנתי)