פיצוי מהנדס תוכנה in Greater London Area ב-S&P Global מגיע ל-£59.5K ל-year עבור L9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater London Area מגיעה ל-£63K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של S&P Global. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L8
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
£59.5K
£54.1K
£0
£5.5K
L10
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
£ --
£ --
£ --
£ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
שנה 1
33%
שנה 2
33%
שנה 3
בS&P Global, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33% בוקע ב 1st-שנה (16.50% חצי שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (16.50% חצי שנתי)
33% בוקע ב 3rd-שנה (16.50% חצי שנתי)