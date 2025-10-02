פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Toronto Area ב-S&P Global נע בין CA$78.3K ל-year עבור L8 לבין CA$105K ל-year עבור L10. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Toronto Area מגיעה ל-CA$92.9K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של S&P Global. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L8
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$105K
CA$100K
CA$0
CA$4.4K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
שנה 1
33%
שנה 2
33%
שנה 3
בS&P Global, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33% בוקע ב 1st-שנה (16.50% חצי שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (16.50% חצי שנתי)
33% בוקע ב 3rd-שנה (16.50% חצי שנתי)