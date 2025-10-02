ספריית חברות
S&P Global
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

  • Mumbai Metropolitan Region

S&P Global מדען נתונים שכר בMumbai Metropolitan Region

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Mumbai Metropolitan Region ב-S&P Global מגיעה ל-₹2.95M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של S&P Global. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
סה״כ לשנה
₹2.95M
דרגה
L9
משכורת בסיס
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹447K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב S&P Global?

₹13.94M

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

33%

שנה 1

33%

שנה 2

33%

שנה 3

סוג מניות
RSU

בS&P Global, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (16.50% חצי שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (16.50% חצי שנתי)

  • 33% בוקע ב 3rd-שנה (16.50% חצי שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מדען נתונים מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מדען נתונים at S&P Global in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹4,565,631. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the מדען נתונים role in Mumbai Metropolitan Region is ₹2,952,670.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור S&P Global

חברות קשורות

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים