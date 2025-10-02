ספריית חברות
Sandia National Labs
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
Sandia National Labs מהנדס תוכנה שכר בSan Francisco Bay Area

פיצוי מהנדס תוכנה in San Francisco Bay Area ב-Sandia National Labs מגיע ל-$203K ל-year עבור Senior Member of Technical Staff. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$212K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sandia National Labs. עדכון אחרון: 10/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Member of Technical Staff
(רמת כניסה)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Sandia National Labs?

כותרות כלולות

מהנדס מערכות

מדען מחקר

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Sandia National Labs in San Francisco Bay Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $219,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sandia National Labs עבור תפקיד מהנדס תוכנה in San Francisco Bay Area הוא $160,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Sandia National Labs

