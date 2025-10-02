פיצוי מהנדס תוכנה in San Francisco Bay Area ב-Sandia National Labs מגיע ל-$203K ל-year עבור Senior Member of Technical Staff. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$212K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sandia National Labs. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
