פיצוי מהנדס תוכנה in Albuquerque-Santa Fe Area ב-Sandia National Labs נע בין $121K ל-year עבור Member of Technical Staff לבין $169K ל-year עבור Principal Member of Technical Staff. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Albuquerque-Santa Fe Area מגיעה ל-$125K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sandia National Labs. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
