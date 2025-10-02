ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area ב-Sandia National Labs מגיעה ל-$165K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sandia National Labs. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
סה״כ לשנה
$165K
דרגה
-
משכורת בסיס
$160K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$5K
שנים בחברה
15 שנים
שנות ניסיון
15 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Sandia National Labs?

$160K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור jobFamilies.Cybersecurity Analyst ב-Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $215,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sandia National Labs עבור תפקיד jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area הוא $160,000.

