עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • מעצב מוצר
  • L2
  • United States

מעצב מוצר דרגה

L2

דרגות ב Samsung

השווה דרגות
  1. L2Product Designer I
  2. L3Product Designer II
  3. L4Senior Product Designer
    4. הצג 3 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
$144,887
משכורת בסיס
$133,362
הקצאת מניות ()
$0
בונוס
$11,525
הגשות השכר האחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
