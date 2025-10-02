ספריית חברות
Samolet
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Moscow Metro Area

Samolet מהנדס תוכנה שכר בMoscow Metro Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Moscow Metro Area ב-Samolet מגיעה ל-RUB 3.83M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Samolet. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Samolet
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
סה״כ לשנה
RUB 3.83M
דרגה
L3
משכורת בסיס
RUB 3.83M
Stock (/yr)
RUB 0
בונוס
RUB 0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Samolet?

RUB 13.36M

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

משרות מובילות

משאבים נוספים