Samolet
  • שכר
  • מנהל מוצר

  • כל שכר מנהל מוצר

  • Moscow Metro Area

Samolet מנהל מוצר שכר בMoscow Metro Area

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מוצר in Moscow Metro Area ב-Samolet מגיעה ל-RUB 3.77M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Samolet. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Samolet
Product Manager
Moscow, MC, Russia
סה״כ לשנה
RUB 3.77M
דרגה
L4
משכורת בסיס
RUB 3.77M
Stock (/yr)
RUB 0
בונוס
RUB 0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Samolet?

RUB 13.36M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Samolet in Moscow Metro Area עומדת על תגמול כולל שנתי של RUB 6,331,116. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Samolet עבור תפקיד מנהל מוצר in Moscow Metro Area הוא RUB 3,948,592.

משרות מובילות

