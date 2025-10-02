ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Guadalajara Metropolitan Area

SalesLoft מהנדס תוכנה שכר בGuadalajara Metropolitan Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Guadalajara Metropolitan Area ב-SalesLoft מגיעה ל-MX$1.14M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SalesLoft. עדכון אחרון: 10/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
SalesLoft
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
סה״כ לשנה
MX$1.14M
דרגה
L3
משכורת בסיס
MX$1.14M
Stock (/yr)
MX$0
בונוס
MX$0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב SalesLoft?

MX$3.09M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

תרום

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-SalesLoft in Guadalajara Metropolitan Area עומדת על תגמול כולל שנתי של MXMX$30,587,631. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-SalesLoft עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Guadalajara Metropolitan Area הוא MXMX$22,005,978.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור SalesLoft

משאבים נוספים